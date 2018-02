Árbitro húngaro Tamás Bognar no Sporting-Astana

Hoje às 12:53 Facebook

O húngaro Tamás Bognar será o árbitro do jogo entre Sporting e Astana, enquanto o norueguês Svein Oddvar Moenvai vai dirigir o Sporting de Braga-Marselha, da Liga Europa de futebol, indicou a UEFA.

As duas partidas, referentes à segunda mão dos 16 avos de final da prova, estão agendadas para quinta-feira: o Sporting, que venceu por 3-1 no Cazaquistão, recebe o Astana às 18:00 horas, enquanto os 'arsenalistas', derrotados em França por 3-0, iniciam o segundo confronto com o Marselha às 20:05.

Bognar vai dirigir pela primeira vez um encontro em que participa a equipa lisboeta, mas Moenvai já arbitrou um jogo do Sporting de Braga, em 2008, frente aos eslovacos do Artmedia, em partida referente à Taça UEFA -- antecessora da Liga Europa -, que os minhotos venceram por 4-0.