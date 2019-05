Árbitro inglês festeja na bancada como um adepto

JN Hoje às 22:32 Facebook

Mike Dean, um dos mais experientes juízes do futebol britânico, foi o grande protagonista da vitória do Tranmere Rovers.

Era para ser só mais um jogo, importante, é certo, da quarta divisão do futebol inglês, até que um árbitro, ainda no ativo e dos mais conceituados de Inglaterra, apareceu na bancada, todo eufórico, como o mais incógnito dos adeptos, a festejar o empate que valeu ao Tranmere Rovers o apuramento para a final do playoff de subida à League One.

Não por acaso, Mike Dean, 50 anos, também é conhecido pela maneira descomplexada como normalmente arbitra e que até já deu origem a vários vídeos.

As imagens foram captadas pela Sky Sports e logo se espalharam pelas redes sociais, também como motivo para invejar a forma mais saudável como o futebol é vivido em Inglaterra.

O Tranmere Rovers precisava apenas de um empate para eliminar o Forest Green e garantir lugar na final de Wembley e foi após o apito final que Mike Dean deu largas à euforia de quem vê o clube do coração conquistar uma grande vitória.

Agora é imaginar se fosse em Portugal...