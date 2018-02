Ontem às 23:44 Facebook

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito ao árbitro João Capela, devido a um incidente ocorrido no Tondela - Sporting, da 23.ª jornada da Liga.

Capela expulsou Murilo, avançado do Tondela, justificando ter sido insultado com a expressão "hijo (filho) de p..." em castelhano. O CD estranhou a justificação, já que Murilo é brasileiro e decidiu avançar com um inquérito.