Árbitro letão no F. C. Porto-Young Boys

O árbitro letão Andris Treimnis vai dirigir na quinta-feira a estreia do F. C. Porto no Grupo G da Liga Europa, frente ao Young Boys, enquanto o eslovaco Ivan Kruzliak dirigirá o PSV-Sporting referente ao Grupo D.

Andris Treimnis e Ivan Kruzliak cruzam-se pela primeira vez no caminho dos dois clubes portugueses.

Já o Wolverhampton-Braga terá arbitragem do dinamarquês Jakob Kehlet e Standard Liége-V. Guimarães será dirigido pelo russo Sergei Ivanov.

O árbitro português Fábio Veríssimo foi designado para o encontro entre os dinamarqueses do Copenhaga e os suíços do Lugano.