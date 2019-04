Árbitro Mark Clattenburg declara o seu amor pelo Newcastle

Hoje às 16:57 Facebook

Agora que já deixou a Premier League, que foi apitar para a Arábia Saudia e que anuncia nova época no futebol chinês, a troco de emolumentos de fazer inveja a muitos craques, o árbitro Mark Clattenburg, de 44 anos, já não se esconde e confessa os ardores de adepto pelo Newcastle.

Nascido em Consett, cidade situada no condado de Durham, no nordeste de Inglaterra, na área de "influência" do Newcastle, o árbitro Mark Clattenburg esperou pelas comissões de serviço no estrangeiro para confirmar, numa sondagem inofensiva do Twitter, que era adepto dos "Magpies".

Tratou-se mesmo de uma confirmação, porque os dirigentes da arbitragem inglesa há muito sabiam da paixão de Clattenburg, que o próprio árbitro, como todos os pares, sinalizou num formulário de adesão ao ofício. Tanto assim que nunca dirigiu qualquer jogo do Newcastle, não fosse a emoção sobrepor-se à razão.