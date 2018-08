Árbitro perseguido e agredido dentro de campo

Sofia Esteves Teixeira 24 Maio 2018 às 23:56 Facebook

No final de um encontro entre duas equipas da federação turca, numa partida em Londres, Inglaterra, um árbitro foi violentamente agredido.

Já é considerada a "pior agressão que se viu em solo britânico". No final do encontro entre duas equipas da federação turca, que disputavam a final de uma taça em New Rider, no norte de Londres, o árbitro do encontro foi perseguido e violentamente agredido em pleno relvado.

Face ao incidente, que ocorreu a 20 de maio, a polícia de Londres garantiu já estar a decorrer uma investigação: "Recebemos relatos sobre um incidente no jogo que decorreu no dia 20 de maio. Está a decorrer uma investigação e, como tal, não vamos dizer mais nada neste momento", informou.