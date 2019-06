Árbitro português na final do Torneio de Toulon

JN Hoje às 10:43 Facebook

O português António Nobre foi o árbitro escolhido para apitar, este sábado, a final do Torneio de Toulon que vai opor o Brasil ao Japão.

O árbitro de 30 anos, natural das Caldas da Rainha, vai dirigir o terceiro encontro na competição, após na fase de grupos ter participado no duelo entre a China e a República da Irlanda, assim como no confronto entre o Brasil e o Catar.

António Nobre vai ter Pedro Mota e Nuno Pereira como árbitros assistentes, enquanto o papel de quarto árbitro na final será responsabilidade do mexicano Luís Santander.

Após as últimas três edições terem sido ganhas pela Inglaterra, o Brasil, que conta com Wendel (Sporting), Lucas Fernandes e Bruno Tabata (Portimonense) procura conquistar a prova pela nona vez, o que não acontece desde 2014. Já o Japão tenta um triunfo inédito.

Recorde-se que Portugal terminou o Torneio de Toulon no quinto lugar. A seleção nacional terminou o grupo A no segundo lugar, atrás do Japão, e disputou o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares na competição com a França, derrotando a seleção gaulesa, por 3-0.