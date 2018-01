Árbitro Rui Costa no Cova da Piedade-Sporting

Hoje às 12:49, atualizado às 12:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O árbitro Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, dirige o jogo desta quarta-feira entre o Cova da Piedade e o Sporting, dos quartos de final da Taça de Portugal, no Estádio do Bonfim.

Nas escolhas da secção não profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, destaque ainda para a nomeação de Carlos Xistra, da Associação de Castelo Branco, para o Rio Ave-Desportivo das Aves (19 horas).

O árbitro António Moreira, da Associação de Futebol de Vila Real, estará no jogo entre Caldas e Farense, equipas do Campeonato de Portugal, que tem início marcado para as 18 horas.

O jogo entre o Cova da Piedade e o Sporting realiza-se às 20.30 horas.