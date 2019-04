Árbitro suspenso por apertar pescoço a Morata

Hoje às 10:52 Facebook

Javier Alberola Rojas, de 27 anos, um dos árbitros mais promissores do futebol espanhol, vai dois jogos para a jarra. Motivo: um gesto incompreensível, que motivou a fúria de Álvaro Morata, atacante do Atlético de Madrid.

O incidente ocorreu na última jornada da liga espanhola, no jogo que o Atlético de Madrid disputou e venceu (1-0) no campo do Eibar, quando Alberola Rojas apertou a nuca do atacante do Atlético, para indignação dos "colchoneros". "Um árbitro não deve fazer isto", queixou-se Koke, após o encontro.

"Uma vez, fiz isso a um árbitro e apanhei quatro jogos de suspensão", atalhou Diego Simeone, treinador do Atlético.