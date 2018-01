Árbitros notificados para prestarem declarações no caso dos emails

JN Ontem às 21:31 Facebook

A Comissão de Instrutores da Liga notificou árbitros para serem ouvidos como testemunhas no âmbito do caso dos emails.

Depois de ter visto negado, pelo Ministério Público, o acesso ao material que sustenta a investigação, a Liga decidiu avançar a todo o gás. Junto de fonte próxima do processo, foi possível confirmar que os árbitros implicados nas denúncias dos dragões já começaram a ser notificados para depor, sendo que a medida da Comissão de Instrutores nada tem a ver com um pedido do presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, José Fontelas Gomes, para que todos os juizes da atual 1.ª categoria nacional fossem ouvidos.

Os árbitros deverão ser chamados a prestar declarações já na próxima semana. O caso dos emails começou a ser revelado pelo F. C. Porto no verão do ano passado e implica o Benfica num alegado esquema que envolveria a arbitragem.