Árbitros portugueses apitam jogos da Liga Europa

Os árbitros internacionais portugueses João Pinheiro e Fábio Veríssimo foram nomeados pela UEFA para dirigirem duas partidas da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, agendados para quinta-feira.

O bracarense João Pinheiro apitará o encontro entre os búlgaros do Lokomotiv Plovdiv e os franceses do Estrasburgo, a disputar na Bulgária, sendo auxiliado por Rui Licínio e Bruno Rodrigues, com o quarto árbitro a ser Vítor Ferreira.

Já Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, vai dirigir a receção dos luxemburgueses do Dudelange aos estónios do Nomme Kalju. André Campos e Pedro Martins serão os assistentes e António Nobre o quarto árbitro.