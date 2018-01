Árbitros refutam acusações sobre pedido de bilhetes ao Benfica

Hoje às 19:08 Facebook

O Núcleo de Árbitros de Futebol do Ave (NAF) refuta, em comunicado divulgado na tarde desta quinta-feira, nas redes sociais, as acusações que terá sido alvo no programa "Universo Porto da Bancada", emitido no Porto Canal, relacionadas com o teor de um email com pedido de bilhetes ao Benfica para a final da Taça de Portugal, discutida entre as águias e o Vitória de Guimarães.

O NAF defende, em comunicado, que realizou a mesma diligência para a A.F. Braga e para o clube minhoto. "Os e-mails endereçados (...) têm o mesmo e único sentido no seu texto, o de conseguir bilhetes para satisfazer a forte pretensão dos nosso jovens árbitros de assistir a esta festa do futebol", refere-se no documento.

A entidade alega que a A.F.B. "disponibilizou oito bilhetes, ao preço unitário de 35 euros" e os vimaranenses "15 ao preço de 20 euros". "Do SLB não obtivemos qualquer resposta", lê-se no documento.

"Assim, o NAF refuta, veementemente, as acusações de que foi alvo no programa "Universo Porto da bancada" emitido no dia 09/01/2018 e recusa-se a ser instrumentalizado numa guerra que não é a sua e da qual não quer fazer parte", refere-se.