Arda Turan apanha 16 jogos de suspensão

10 Maio 2018 às 18:23 Facebook

Twitter

O internacional turco Arda Turan, emprestado pelo F.C. Barcelona ao Basaksehir, foi castigado com 16 jogos de suspensão, por ter empurrado um árbitro auxiliar no desafio com o Sivasspor.

Instantes depois de o rival ter empatado o jogo (1-1), aos 90+2, Turan sofreu falta na linha lateral, levantando-se de imediato, protestando e empurrando o árbitro auxiliar. O jogador de 31 anos, que chegou ao clube em janeiro, num empréstimo de época e meia, vai ainda pagar uma multa de cerca de 7700 euros.

De acordo com a comissão de disciplina da liga turca de futebol, que analisou o lance, o atleta foi punido com 10 jogos pelo empurrão, três pelos insultos ao árbitro principal após a expulsão e outros três pelas ameaças que lhe fez de seguida, o que totaliza 16 desafios. Um recorde na Turquia, que ainda não chega ao máximo aplicado em Portugal: na época, 2009-10, o atacante brasileiro Hulk, do F. C. Porto, esteve efetivamente suspenso durante 19 jogos, antes de a pena ser reduzida a três jogos de castigo, na sequência do "caso túnel da Luz".

O anterior recorde era de 11 jogos aplicados a Engin Baytar em 2012, tendo o português Raul Meireles também sido punido, igualmente em 2012, em 11 desafios, por ter cuspido num árbitro, mas viu esse castigo ser posteriormente reduzido para quatro partidas.