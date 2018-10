Arda Turan arrisca pena de prisão de 12 anos e meio

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:05 Facebook

Twitter

Arda Turan foi indiciado, esta segunda-feira, pelos crimes de posse ilegal de armas, assédio sexual e agressões. O jogador do Barcelona enfrenta uma pena de prisão máxima de 12 anos e meio.

Segundo a agência privada DHA, o futebolista turco Arda Turan foi acusado de três crimes: posse ilegal de armas, assédio sexual e agressões. O médio, atualmente a jogar no Basaksehir, da Turquia, por empréstimo do Barcelona, ter-se-á envolvido em confrontos com o cantor Berkay Sahin à saída de um estabelecimento noturno em Istambul.

O incidente terá tido origem depois de Arda ter feito comentários impróprios à mulher do cantor. O jogador, de 31 anos, enfrenta uma pena máxima de 12 anos e meio.