Arda Turan condenado a cadeia com pena suspensa

Futebolista internacional turco foi absolvido de assédio sexual, mas apanha pena suspensa de dois anos e oito meses de prisão por porte de arma ilegal e ferimentos causados à namorada do cantor Berkay.

Arda Turan escapa, assim, ao que mais temia, a pena de prisão efetiva, a não ser que tenha uma recaída nos próximos cinco anos.

A 10 de outubro de 2018, Turan, de 32 anos, pegou-se à pancada com o cantor turco numa discoteca de Istambul. Os avanços demasiados insistentes do futebolista à namorada do artista estiveram na origem do barulho. Pior: algumas horas depois do incidente, o futebolista de 32 anos foi ao hospital onde o cantor estava internado e, de pistola em punho, ameaçou o artista de lhe dar um tiro se este não o perdoasse.

O antigo jogador do Barcelona incorria numa pena de cadeia até 12 anos. O atual clube, o Istanbul Basaksehir FK, aplicou-lhe uma multa de 2,5 milhões de libras turcas (400 mil euros).