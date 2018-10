Arda Turan investigado por agressões a cantor turco

Hoje às 20:16 Facebook

As autoridades turcas abriram um inquérito contra o futebolista Arda Turan por alegadas agressões a um cantor turco num bar de Istambul, noticiou a agência noticiosa turca Anadolu.

O futebolista turco, jogador do F. C. Barcelona emprestado na atual temporada ao Basaksehir, ter-se-á envolvido em confrontos com o cantor Berkay Sahin à saída de um popular estabelecimento de diversão noturna de Istambul.

Na origem do incidente terão estado comentários impróprios do futebolista, de 31 anos, à mulher do cantor.

Posteriormente, relata a imprensa turca, o jogador deslocou-se alegadamente armado ao hospital onde o cantor estava a ser assistido.

Arda Turan, antigo jogador do Atlético Madrid, foi hoje interrogado durante três horas pela polícia turca, estando acusado de agressão, assédio sexual à mulher do cantor e ameaça com arma.