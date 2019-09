Argentina apurada para a final do Mundial de basquetebol

Hoje às 16:28 Facebook

Seleção argentina vence a congénere da França (80-66) e marca com duelo com a Espanha pelo título mundial.

Protagonista do resultado mais surpreendente do torneio, ao eliminar os Estados Unidos (89-79), nos quartos de final do Campeonatodo Mundo, que decorre na China, a seleção francesa ficou esta sexta-feira pelo caminho.

Vencedora da primeira edição do Mundial, em 1950, a Argentina deu uma lição de basquetebol aos "bleus". Melhor marcador da "albiceleste", o veterano Luis Scola (39 anos) voltou a estar em destaque, ao assinar 28 pontos.

Um dos maiores polos de interesse da final deste domingo recairá no duelo que oporá este talento argentino ao prodígio espanhol Marc Gasol, outro veterano (34 anos), que somou 33 pontos no triunfo de "La Roja" sobre a Austrália (95-88, após dois prolongamentos), na outra semifinal, também disputada nesta sexta-feira.