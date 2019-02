Argentinos dão lição de "jogo limpo" depois de eliminarem o São Paulo

Hoje às 10:26 Facebook

Depois de terem eliminado a equipa de futebol do São Paulo na Copa Libertadores, os argentinos do Talleres limparam o balneário do Morumb, naquela cidade brasileira, e ainda deixaram um bilhete para a equipa adversária.

"São Paulo, muito obrigado. Partilhamos o desafio de continuar a crescer", diz a carta deixada pelo Talleres, que ao lado da nota deixou ainda um livro a assinalar o centenário do clube, uma edição da sua revista e ainda um termo de mate (bebida característica da zona sul da América do Sul).

As imagens do balneário e das oferendas ao rival foram partilhadas no Twitter oficial do Talleres.

Nas redes sociais, adeptos do São Paulo agradeceram o gesto do visitante argentino e desejaram sorte ao clube no resto da competição.