"Arrogância". Duas marcas distanciam-se do Sporting

Já duas marcas decidiram distanciar-se do Sporting, neste momento conturbado do clube de Alvalade.

A Grupovarius, empresa que patrocina o judo do Sporting, anunciou, esta noite, que vai "desencadear os mecanismos legais de forma a desvincular-se como principal sponsor" da modalidade, bem como de "qualquer outros compromissos e relações entre as partes".

Em comunicado, a empresa afirma que a comissão executiva deveria ter-se demitido e refere a "arrogância e prepotência" que "falaram mais alto". "Não existem condições para continuar ligados a uma imagem de violência, escândalos e incongruências".

Já esta sexta-feira à tarde, a Inforphone, parceira tecnológica do Sporting, anunciou que também se iria desvincular do clube, "por a marca Sporting estar a prejudicar o bom nome e imagem" da empresa. No comunicado, o CEO do grupo, Tiago Ramos, usa a mesma palavra que a Grupovarius utilizou para classificar o que se passa no clube: "arrogância".