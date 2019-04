Arsenal, Chelsea e Valência com as meias-finais à vista

Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Dupla inglesa dita leis e Gonçalo Guedes marca dois no duelo espanhol.

Para além da vitória do Benfica sobre o Eintracht, a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa confirmou o favoritismo do Chelsea na visita ao Slávia Praga (1-0, golo do espanhol Marcos Alonso). Sem Hazard no onze, poupado para as batalhas da Premier League, a equipa londrina deu um passo importante para o apuramento. Os "blues" serão o adversário das águias nas meias-finais, caso ambos se qualifiquem.

Em Espanha, o embate entre os vizinhos Villarreal e Valência sorriu à equipa "ché", que ganhou por 3-1 no estádio do rival. O português Gonçalo Guedes esteve em grande destaque, tendo marcado dois dos golos do Valência. O avançado abriu o marcador, aos seis minutos, Cazorla empatou de penálti para o Villarreal, mas na segunda parte os visitantes partiram para a vitória, com um tento de Daniel Wass e outro de Guedes.

Em Londres, esperava-se um embate equilibrado entre Arsenal e Nápoles, mas os "gunners" marcaram dois golos nos primeiros 25 minutos e ganharam uma vantagem que pode vir a ser crucial na eliminatória (2-0). Ramsey, aos 15 minutos, e um autogolo de Koulibaly, aos 25, selaram o resultado, sem que os napolitanos tenham sido capazes de reduzir no resto do encontro.

Os jogos da segunda mão estão marcados para a próxima quinta-feira, dia 18.