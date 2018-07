Arsenal e Atlético neutralizam-se e Marselha vence

26 Abril 2018 às 22:11 Facebook

Empate (1-1) em Londres e triunfo do Marselha sobre o Salzburgo (2-0) nos jogos da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, disputados nesta noite de quinta-feira.

No Emirates Stadium, o Atlético viu-se muito cedo a jogar com dez, logo à passagem do minuto 10 (Sime Vrsaljko foi expulso, por acumulação de cartões amarelos) e também sem o treinador Diego Simeone, igualmente expulso (13 m), por ter contestado uma decisão do árbitro francês Clément Turpin.

Outros dois franceses foram as figuras do desafio: Alexandre Lacazette marcou pelo Arsenal (61 m) e Antoine Griezmann respondeu pelo Atlético (82 m). O desafio da segunda mão será disputado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, a 3 de maio.

Também na próxima quinta-feira, o Marselha jogará a segunda mão, em Salzburgo, mas já com uma vantagem de 2-0, construída no jogo desta noite. No Vélodrome, os golos de Florian Thauvin e de Clintong Njie derrotaram a equipa austríaca.