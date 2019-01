Arsenal e Tottenham começam 2019 com o "pé direito"

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:57, atualizado às 22:05 Facebook

No primeiro dia do ano, Arsenal e Tottenham abriram a 21.ª ronda da "Premier League" com vitórias. Já o Everton de Marco Silva perdeu frente ao Leicester do lateral direito Ricardo Pereira.

A jogar em casa, o Arsenal impôs-se desde o apito inicial e goleou o Fulham, por 4-1, regressando aos triunfos após a pesada derrota frente ao Liverpool (5-1), na jornada anterior.



Os "Gunners" abriram o marcador aos 25 minutos, quando Xhaka aproveitou da melhor forma o cruzamento de Iwobi. Após o intervalo, aos 50 minutos, Kolasinac assistiu Lacazette, que só teve de encostar. Ramsey, aos 79, e Aubameyang, aos 83, apontaram os restantes golos do Arsenal. Kamara (69 m) foi o autor do tento solitário do Fulham.

Com este resultado, os comandados de Unai Emery aproximaram-se do Chelsea na tabela e reforçaram o quinto lugar, com 41 pontos, menos dois que os "blues". Já o Fulham somou a 13.ª derrota e permanece no penúltimo lugar, com apenas 14 pontos.

Depois do inesperado tropeção em casa, na jornada 20, frente ao Wolverhampton do português Nuno Espírito Santo, o Tottenham abriu 2019 com uma vitória que mantém viva a esperança de regressar à luta pelo campeonato inglês.

Os "Spurs" foram ao País de Gales derrotar o Cardiff, por 0-3, com os golos a serem todos marcados na primeira parte. Kane abriu o contador aos três minutos. Eriksen aos 12, e Son, aos 26, dilataram a vantagem.

Com esta vitória, os pupilos de Mauricio Pochetinno assumem a vice-liderança da Premier League, com 48 pontos. Já o Cardiff é 16.º classificado, com 18 pontos, apenas três acima da zona de despromoção.

O Everton de Marco Silva e André Gomes perdeu em casa, frente ao Leicester, por 0-1, e mantém a décima posição, com 27 pontos. Os "Foxes" somam agora 31 pontos e ascenderam ao sétimo lugar, graças a um golo solitário de Jamie Vardy.