Arsenal vence Chelsea e está na final da Taça da Liga

O Arsenal venceu esta quarta-feira o Chelsea por 2-1 e juntou-se ao Manchester City na final da Taça da Liga inglesa, depois de um nulo entre "gunners" e "blues" na primeira mão.

Depois de ter sido eliminada na Taça de Inglaterra no início de janeiro pelo Nottigham Forest (4-2), a equipa de Arséne Wenger, apenas sexta no campeonato, conseguiu esta quarta-feira redimir-se, com a vitória frente ao campeão Chelsea.

Os "blues" até marcaram primeiro, por intermédio do belga Eden Hazard, aos sete minutos, mas um autogolo de Antonio Rudiger, aos 12, voltou a deixar o jogo empatado.

Foi já na segunda parte, em que o Chelsea fez entrar o reforço Ross Barkley (ex-Everton), que o Arsenal - com várias oportunidades, por Lacazette, Monreal e Wiksher - garantiu o triunfo, com um golo de Xhaka, aos 60 minutos.

Na terça-feira, o Manchester City tinha também garantido presença na final, ao vencer o Bristol City, do Championship, por 3-2, após ter vencido também o primeiro jogo, por 2-1.