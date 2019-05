Arsenal vence Valência e Chelsea empata com Frankfurt

Ontem às 22:15 Facebook

Na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, os "gunners" bateram os espanhóis, por 3-1. Na Alemanha, Frankfurt e Chelsea terminaram com uma igualdade, 1-1.

O Arsenal deu um passo importante rumo à final da Liga Europa, ao vencer o Valência, por 3-1. A noite até começou mal para os ingleses, que começaram a perder com um golo de Mouctar Diakhaby, aos 11 minutos. Os "gunners", com uma grande reação, viraram o marcador ainda na primeira parte com dois golos de Lacazette (18 e 26 minutos).

O marcador só voltaria a funcionar nas compensações da partida (90+1) com Aubameyang a fechar a contagem e a dar uma almofada maior aos ingleses, que deslocam ao Mestalla na próxima semana. O português Gonçalo Guedes foi titular no Valência, tendo sido substituído por Kevin Gameiro, aos 71 minutos.

Na outra partida das meias-finais, o Frankfurt marcou primeiro, por Jovic, aos 23 minutos, e o Chelsea respondeu por Pedro, em cima do intervalo. Na equipa da casa, o português Gonçalo Paciência foi lançado aos 73 minutos para o lugar de Gedson Fernandes, mas o marcador não voltou a funcionar.