Artur Soares Dias é o árbitro escolhido para apitar o F. C. Porto-Sporting, esta sexta-feira à noite, no Estádio do Dragão.

O árbitro internacional portuense estará acompanhado de Rui Licínio e Paulo Soares. De acordo com um comunicado da Comissão de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Manuel Mota será o quarto árbitro e João Pinheiro estará no vídeoárbitro, assistido por Bruno Rodrigues.

O jogo tem o pontapé de saída marcado para as 20.30 horas.