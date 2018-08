As alterações no serviço da STCP para os festejos do F. C. Porto no sábado

11 Maio 2018 às 19:55 Facebook

A STCP anunciou que vai utilizar, no sábado, autocarros de grande capacidade - articulados e de dois pisos - nos percursos de maior procura, assegurando transporte aos adeptos participantes na festa de campeão nacional 2017/18 do F. C. Porto.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a empresa de transportes coletivos do Porto, informou ter desenvolvido "um plano de mobilidade inteligente" que passará pelo recurso a "autocarros de grande capacidade (articulados e dois pisos) nos percursos de maior procura, de modo a proporcionar um transporte rápido, cómodo e seguro".

Para o dia em que se encerra a Liga, e com o F. C. Porto já campeão depois de Sporting e Benfica terem empatado sem golos na penúltima jornada, a festa agendada para a Avenida dos Aliados, cinco anos depois de os portistas terem festejado o último título de campeão nacional, faz prever uma afluência de milhares de adeptos, razão que leva ao acesso condicionado do trânsito à baixa portuense.

Em face disso, informa a STCP, "algumas linhas da rede terão o seu término noutras localizações alternativas", numa operação que decorrerá "entre as 14 horas de sábado e as três horas de domingo".

Neste particular, a empresa fez saber que as "linhas 200, 201, 208, 501, 703, 12M e 13M terminam na Cordoaria, enquanto as linhas 202, 304, 600, 3M, 4M e 11M no sentido Hospital São João acabam na Estação da Trindade".

No que se refere à linha 207, vai circular "somente entre a Foz e a Cordoaria", sendo o percurso até Campanhã "assegurado pela linha 400", terminando na Rua Alexandre Herculano, junto à Praça da Batalha.

Já as linhas 300 e 301 vão circular somente entre a Cordoaria e a Rua Alexandre Braga, no Bolhão, não havendo serviço da linha 302, e com as linhas 305, 801, 7M e 8M a também terminarem na Rua Alexandre Braga.

A linha 400 acaba na Rua Alexandre Herculano, o mesmo sucedendo à linha 500 na Cordoaria, enquanto a 900 será suprimida a partir das 14:00.

As linhas 901, 906 e 10M terminam na Cordoaria a partir das 19:00 horas (com desvio pela Rua da Restauração) e as 904, 905 e 11M, no sentido Coimbrões, acabam também na Rua Alexandre Herculano. A linha 5M fecha na Rua do Bolhão.

A STCP informa ainda que o elétrico 22 "não irá funcionar a partir das 14 horas".

Os novos campeões nacionais vão desfilar em autocarro panorâmico cerca das 21.30 horas, logo após chegarem de Guimarães onde cumprirão o último jogo da época, seguindo depois para os Paços do Concelho onde serão recebidos.