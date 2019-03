As apostas iniciais de Keizer e Lito Vidigal para o Boavista-Sporting

Nuno Barbosa Hoje às 19:48 Facebook

Luiz Phellype confirmado na posição que costuma ser de Bas Dost. No Boavista, o destaque vai para a estreia de Sauer. O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas

Renan; Ristovski, Coates, Mathieu e Borja; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Acuña e Luiz Phellype foram as escolhas de Marcel Keizer para avançar, no Bessa, contra o Boavista. Note-se que para o lugar do lesionado Bas Dost, cuja ausência foi justificada nas redes sociais, o treinador holandês escolheu o reforço de janeiro, Luiz Phellype, que ainda procura a estreia a marcar com a camisola dos leões.

Do lado do Boavista, as escolhas de Lito Vidigal para o onze são as seguintes: Bracali; Talocha, Neris, Jubal, Edu Machado; Idris, Obiora; Bueno, Sauer, Perdigão; Falcone.

No banco, Marcel Keizer deixou Salin, Ilori, André Pinto, Diaby, Geraldes, Jovane Cabreal e Doumbia, enquanto o treinador boavisteiro terá a seu lado Assis, Raphael Silva, Fábio Espinho, Yusupha, Carraça, André Claro e Matheus Índio.