As imagens de Aboubakar rodeado por companheiros no hospital

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Aboubakar lesionou-se no encontro frente ao Tondela e já foi operado este sábado. O camaronês contou com o apoio dos companheiros.

Aboubakar lesionou-se gravemente no último encontro do F. C. Porto, frente ao Tondela, e foi operado este sábado. O avançado, que sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo, enfrenta, agora, um longo processo de recuperação. O jogador contou com o apoio dos companheiros de equipa no hospital.

A imagem foi divulgada nas redes sociais do F. C. Porto, que deixou uma garantia: "Vais voltar mais forte".