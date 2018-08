30 Abril 2018 às 13:52 Facebook

O encontro entre as equipas de Direito e Agronomia, no sábado, ficou marcado por cenas de violência nas bancadas e no relvado, e pela ausência da equipa de arbitragem, que levou a que o jogo, que o Direito venceu por 15-12, fosse dirigido por um indivíduo recrutado da bancada.

Na sequência dos confrontos, a Federação Portuguesa de Rugby (FPR) anunciou, esta segunda-feira, a suspensão, com efeitos imediatos, do principal campeonato nacional da modalidade.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, pode ver-se várias pessoas que estavam a assistir ao jogo a envolverem-se em confrontos.