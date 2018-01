J. Marques diz que "imagens" dos danos no estádio do Estoril são "preocupantes"

JN Ontem às 23:26 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, comentou a suspensão do jogo de segunda-feira, entre o Estoril e o F. C. Porto.

"Milhares de adeptos do F. C. Porto viveram uma situação de risco que felizmente terminou sem danos para ninguém. É de enaltecer mais uma vez o comportamento dos adeptos do nosso clube, que naquele momento de aflição e pânico - porque foi isso que se gerou quando se soube que a bancada podia cair - conseguiram sair de forma ordeira sem gerar mais problemas do que a situação já manifestava", começou por dizer.

Francisco J. Marques salientou, ainda, que as imagens dos danos do Estádio António Coimbra da Mota são preocupantes.

"Em relação aos regulamentos, se se demonstrar que há uma responsabilidade do Estoril, naturalmente os regulamentos devem cumprir-se. O artigo 94 é claríssimo quanto a isso. Está em curso uma investigação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), entidade independente e muito prestigiada que, de alguma maneira, é garantia de independência e isenção para a avaliação correta do problema", afirmou, quanto à possibilidade de o Estoril vir a ser castigado.

"As imagens que desde ontem começaram a circular são de facto muito preocupantes. Há imagens de cimento recente, aquilo parece que foi alvo de remendos, algo que parece indiciar que era do conhecimento dos responsáveis do clube. Resta esperar", concluiu.