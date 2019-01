Tiago Rodrigues Hoje às 16:37 Facebook

25 de janeiro de 2004. Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães. Uma noite chuvosa de domingo. O Benfica ganhava por 1-0, com golo de Fernando Aguiar, aos 90 minutos. Segundos depois, Miklós Fehér viu o cartão amarelo. Sorriu. Levou as mãos aos joelhos e baixou a cabeça. Caiu desamparado. E não mais se levantou.

Já lá vão 15 anos, mas a memória depressa nos transporta até aquele dia e aquelas imagens. A queda inesperada de Fehér, a corrida desenfreada dos médicos das duas equipas, o desespero e as lágrimas de jogadores e treinadores, o olhar incrédulo dos árbitros, dos adeptos no estádio e de quem via em direto pela televisão.

O cenário era assustador e fazia prever o pior. O jogador húngaro de 24 anos não resistiu à paragem cardiorrespiratória. O jogo terminou de imediato. Os médicos tentaram reanimá-lo no relvado, mas sem sucesso. Foi transportado para o hospital. O coração não resistiu. Morreu de uma fibrilação ventricular resultante de uma cardiomiopatia hipertrófica.

O corpo foi transportado para o Estádio da Luz, onde lhe foram prestadas homenagens. Poucos dias depois, realizaram-se as cerimónias fúnebres em Tatabánya, na Hungria.

Em homenagem a Fehér, o Benfica deixou de atribuir o número 29. Depois daquela noite, o futebol português nunca mais foi o mesmo.

"A verdade é que vamos sofrer para sempre"

Orsi Fehér, irmã do jogador, não se esqueceu da data e decidiu partilhar na sua página do Instagram uma mensagem emocionada, no início da manhã desta sexta-feira.

"A verdade é que vamos sofrer para sempre, nunca superamos a perda dos entes queridos! A nossa perda será para sempre. Pode haver tempos em que não expressamos os nossos sentimentos, mas estão lá e permanecerão para sempre. Nunca vamos entender que já não estejas cá em pessoa. Descansa em paz", pode ler-se na legenda de um conjunto de fotografias do Miklós Fehér.

Além do Benfica, último clube que representou, Miki, como era conhecido entre os colegas de equipa, jogou por outros clubes em Portugal, como o F. C. Porto, o Braga e o Salgueiros.