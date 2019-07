As novas funções de Casillas e a ausência de peso do Benfica nos EUA

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:02 Facebook

O F. C. Porto revelou, esta segunda-feira, as novas funções de Casillas no F. C. Porto e Salvio pode estar de saída do Benfica. Ricardo Quaresma terá recusado uma proposta do Wolverhampton e Óliver Torres foi oficializado no Sevilha.

F. C. Porto: A recuperar de um enfarte no miocárdio, Iker Casillas vai ter novas funções no clube azul e branco. O espanhol vai fazer parte do staff diretivo dos dragões e, segundo apurou o JN, já seguiu esta segunda-feira com a comitiva para o estágio no Algarve inserido nas novas funções. Casillas passará a assegurar a ligação entre os jogadores, o treinador e a direção, podendo o âmbito da ação ser alargado a outras funções dentro do clube.

Benfica: O plantel encarnado viajou esta segunda-feira para os EUA, onde vai disputar a International Champion Cup. Bruno Lage levou 27 jogadores, com destaque para uma ausência de peso: Salvio. O argentino é desejado pelo Boca Juniors, emblema argentino que tenta há várias semanas tentar contratar o atleta, e pode estar a um passo de deixar o Benfica.

Juventus: ​​​​​​​O clube italiano prepara-se para apresentar Ramsey e De Ligt também chega esta segunda-feira a Turim para assinar pela vecchia signora. O central deverá render 70 milhões de euros ao Ajax e fica blindado com uma cláusula de 150 milhões.

Sevilha: O clube espanhol oficializou Óliver Torres. O agora ex-F. C. Porto assinou um contrato válido por cinco épocas e volta a ser orientado por Lopetegui.

PSG: Uma semana depois, Neymar apresentou-se ao serviço do campeão francês. A imprensa francesa adianta que o jogador brasileiro tem esta segunda-feira uma reunião com o diretor desportivo para explicar o regresso tardio ao trabalho.

Atlético de Madrid: Depois de Wolverhampton e Everton, é agora o Flamengo de Jorge Jesus que tenta contratar Diego Costa. A notícia foi avançada pela ESPN, adiantando que o clube brasileiro está disposto a pagar 10 milhões de euros. O avançado, de 30 anos, tem mais dois anos de contrato com o Atlético de Madrid.

Wolverhampton: A equipa de Nuno Espírito Santo procura soluções para as saídas de Hélder Costa e Ivan Cavaleiro e, segundo a imprensa turca, o clube inglês sondou Ricardo Quaresma. No entanto, o jogador português, atualmente no Besiktas, recusou a proposta.