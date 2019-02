Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:13 Facebook

Marcel Keizer foi, esta segunda-feira, expulso frente ao Marítimo e o Conselho de Disciplina da FPF revelou as declarações do holandês.

"This s*** is a joke", pode ler-se no relatório de Tiago Martins, árbitro do encontro da Madeira.

Keizer escapou ao castigo mas foi condenado ao pagamento de uma multa no valor de 287 euros. Recorde-se que o Sporting acabou por empatar nos Barreiros.