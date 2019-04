As parecenças de William Carvalho com craque brasileiro dos anos 30 e 40

JN Hoje às 15:36 Facebook

O Bétis publicou, esta quarta-feira, uma fotografia de Leônidas da Silva, avançado brasileiro que marcou uma geração nas décadas de 30 e 40 no século passado, e comparou-o com William Carvalho.

Isto porque o clube espanhol realça as parecenças físicas entre o brasileiro, que foi uma das principais estrelas do futebol canarinho, e o internacional português.

A título de curiosidade, Leônidas da Silva nunca jogou na Europa e fora do Brasil apenas representou o Peñarol, do Uruguai. No futebol brasileiro, representou equipas como Vasco da Gama, Botafogo, Flamengo e São Paulo. Ao serviço da canarinha, foi o melhor marcador do Campeonato do Mundo de 1938.

Agora é a vez do leitor. Há parecenças entre os dois?