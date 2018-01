As quatro opções de Rui Vitória para o lugar de Krovinovic

JN Hoje às 20:03, atualizado às 21:10 Facebook

Em antevisão ao encontro de segunda-feira, frente ao Belenenses, no Restelo, o treinador dos encarnados apontou quatro alternativas para o lugar do lesionado Krovinovic e salientou a dificuldade do encontro.

"Esperamos um jogo difícil, contra uma equipa com bons jogadores e uma nova direção técnica. Tentaremos pôr as nossas armas em campo e tentar fazer tudo bem. Cada jogo tem de ser vivido de uma forma intensa. Temos tido um bom rendimento nos jogos que temos feito. Temos vindo a trabalhar muito bem, sobretudo do ponto de vista coletivo", começou por analisar o treinador.

Quando questionado sobre a ausência de Krovinovic, Rui Vitória garantiu que, apesar da importância do croata na equipa, tem várias soluções com qualidade.

"A minha primeira preocupação foi saber qual a extensão de lesão dele. Depois pensei nas alternativas para dar soluções à equipa e arranjei duas, três, quatros soluções. Lamento pelo Krovinovic, tem tido azar no Benfica. Foi operado no primeiro dia no Benfica e, por consequência, não foi inscrito na Champions. Agora entra na equipa, está numa fase boa e lesiona-se. Estava a impor-se na equipa. Já se falava no Mundial e fico triste", começou por explicar Rui Vitória, apontando, em seguida, as quatro soluções.

"O João Carvalho pensa mais rápido que maioria dos jogadores naquelas posições, chega ao golo, tem qualidade técnica de passe. Tem de ganhar capacidade de agressividade e resistência. O Krovinovic não era há dois ou três meses o jogador que é agora. Depois o Zivkovic joga bem por terrenos interiores, tem qualidade técnica e tem qualidade para aquela posição. Temos o Keaton Parks que está a ser preparado há algum tempo e pode fazer aquelas posições. Ainda o Gedson que já está a trabalhar há três ou quatro semanas connosco. Tem dimensão para chegar à área contrária. São vários os jogadores, mas as decisões estão tomadas. Amanhã vai entrar um jogador e vai dar conta do recado. Vai ser uma destas quatro opções", salientou Rui Vitória.

O jogo está agendado para segunda-feira, às 21 horas.