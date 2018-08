JN 06 Maio 2018 às 11:47 Facebook

O F. C. Porto conquistou, na noite de sábado, o título de 2017/18 da I Liga portuguesa e foram várias as reações aos resultados, quer de adeptos, quer dos jogadores.

A noite deste sábado foi longa para os portistas. Festa, animação, alegria e vários cânticos que percorreram as ruas portuguesas (e não só) foram entoadas nas redes sociais pelos jogadores do clube portista, adeptos, mas também por colegas de outros clubes e até turistas, que se surpreenderam com o ambiente.

Em êxtase, os jogadores, que estavam ainda no hotel Solverde, em Espinho, ecoavam vários cânticos de vitória, até que resolveram adaptar uma música que, nos últimos tempos, se tem tornado viral graças à série televisiva espanhola "La Casa de Papel", a "Bella Ciao". Foi uma versão diferente em que brincaram com o "adeus" do Benfica ao pentacampeonato, fazendo referência ao jogo desta semana do clube rival contra o Tondela, que ficou 2-3.

No Twitter, são intermináveis os vídeos e mensagens dedicadas ao clube pelos jogadores, adeptos, colegas e até turistas.

A conta oficial do clube divulgou, entretanto, um vídeo do momento em que ficou decidido quem eram os próximos vencedores do título nacional.

Como é exemplo, este escritor que se dedica ao futebol português, uma turista, Julen Lopetegui, Steven Defour, um jogador belga, e o Paços de Ferreira.

Os jogadores portistas deixaram registado nas redes sociais os momentos de grande alegria partilhada.

O F. C. Porto conquistou no sábado o seu 28.º título de campeão nacional de futebol, beneficiando do empate 0-0 entre Sporting e Benfica, na 33.ª e penúltima jornada.

Com este resultado, os "dragões", que vão receber este domingo o Feirense, asseguraram uma vantagem de quatro pontos sobre os rivais lisboetas, que só têm mais um jogo por disputar.