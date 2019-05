Assaltam a casa de Arthur em pleno jogo do Barcelona

João Faria Hoje às 11:39, atualizado às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A residência do médio em Barcelona foi assaltada quando o futebolista brasileiro estava em Camp Nou, por causa do jogo da Champions frente ao Liverpool. O irmão do jogador brasileiro terá sido ameaçado de morte.

A casa do médio do Barcelona Arthur foi assaltada na noite desta quarta-feira e o irmão do jogador, que se encontrava no interior da residência, terá sido ameaçado de morte.

De acordo com a imprensa espanhola, dois encapuçados entraram em casa de Arthur, alegadamente por uma janela, e ameaçaram com uma faca e uma chave de fendas o irmão do futebolista brasileiro, de 22 anos de idade.



Os assaltantes terão levado do interior da habitação algumas joias e um Rolex.

Os assaltos a casas de jogadores em dias de jogos têm sido frequentes em Espanha e o internacional português William Carvalho (Bétis de Sevilha) é um dos futebolistas cuja habitação já foi "visitada".

Neste caso, Arthur estava em Camp Nou, tendo sido suplente não utilizado, no triunfo (3-0), frente ao Liverpool, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol.