Assédio a jogadores do Leixões motiva conflito entre Salvador e Vieira

António Salvador está magoado com Luís Filipe Vieira por o Benfica ter ultrapassado o Braga, na corrida pela contratação de Pedro Henrique e Bernardo Martins, dois futebolistas que têm estado em destaque no Leixões, da LigaPro.

O presidente do Braga, sabe o JN, não gostou da abordagem do Benfica, quando estava perto de garantir os dois atletas, inicialmente pensados para a equipa B, com chances de promoção, a curto prazo.

Todavia, o empréstimo, na época passada, do guarda-redes André Ferreira, do Benfica ao Leixões, valeu às águias o direito de preferência sobre alguns futebolistas leixonenses. Ao corrente do interesse do Braga nos jogadores, o Benfica apressou-se e está perto de fechar as contratações, por um milhão de euros, ainda que boa parte da quantia não seja para a SAD do emblema de Matosinhos, dado que o passe de Pedro Henrique pertence aos brasileiros do Grémio Anapólis.