Assembleia Geral extraordinária do Sporting com voto secreto

A votação da Assembleia Geral extraordinária do Sporting, agendada para sábado e na qual será decidida a continuidade dos atuais órgãos sociais e do presidente Bruno de Carvalho, será feita de modo secreto.

"O voto será secreto, com três boletins depositados em urna, e a votação apenas decorrerá no pavilhão (João Rocha) e no multidesportivo (do Estádio José Alvalade)", lê-se num comunicado assinado pela mesa da Assembleia Geral do Sporting e publicado no site oficial do clube lisboeta.

Com início agendado para as 14 horas, em discussão vão estar três pontos: a elaboração dos novos estatutos, o regulamento disciplinar e a saída imediata ou não dos órgãos sociais.

"Uma vez esgotados os lugares sentados no pavilhão, os sócios serão encaminhados para o multidesportivo, para aí procederem à sua credenciação e, em seguida, participarem de pleno direito na Assembleia-Geral, através de videoconferência", esclareceu o Sporting.

A credenciação começa a partir das 12 horas e só serão admitidos sócios com a quota de janeiro paga e maiores de 18 anos.