Assentos do avião de Emiliano Sala encontrados

Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois assentos que pertencerão ao avião que transportava o futebolista argentino Emiliano Sala terão sido encontrados esta semana, revelou o Gabinete Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos.

"Na manhã de segunda-feira, dia 28 de janeiro, fomos informados pelo Gabinete de Inquéritos e Análise, a autoridade de investigação e segurança francesa, que parte de um assento foi encontrada numa praia perto de Surtainville, na Península de Cotentin. Um segundo assento foi encontrado na mesma zona mais tarde nesse dia", revela um comunicado do organismo britânico.

Análises preliminares indicam que se tratarão dos assentos do avião desaparecido, revela o mesmo texto.

As operações de busca por Sala, interrompidas pelas autoridades britânicas na quinta-feira, foram retomadas no sábado, com base numa iniciativa privada, proporcionada por um fundo financeiro criado para o efeito, com o apoio de vários jogadores.