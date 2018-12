Assina pelo Aston Villa e rasga contrato uma hora depois

Hoje às 20:36 Facebook

Twitter

Partilhar

História insólita de James Collins. Defesa internacional pelo País de Gales lesionou-se num treino e, furioso com o infortúnio, rasgou o contrato de cinco semanas que assinara momentos antes pelo Aston Villa.

O defesa central galês de 35 anos estava sem contrato desde o início da época, desde que foi dispensado pelo West Ham. Nos últimos meses, mantinha a forma a treinar com o plantel principal do Aston Villa. Tanto e tão bem que o clube de Birmingham, afetado por uma onda de lesões, resolveu oferecer ao jogador um contrato de cinco semanas, a 11 mil euros por semana, para desenrascar neste período das Festas, com jogos atrás de jogos na segunda liga inglesa.

James Collins nem hesitou. Passou pelo gabinete da administração de clube e assinou imediatamente. Equipou-se, foi direitinho ao treino e, para cúmulo do azar, nem uma hora depois de assinar contrato, lesionou-se. Diagnóstico: lesão muscular. Tempo de paragem: cinco semanas, precisamente as da duração do contrato.

Zangado com o destino, o internacional galês voltou à administração e, num ato de fúria, esfarrapou o contrato, anulando-o. E lá se foram 55 mil euros.