Assistência de Ronaldo na vitória da Juventus

A Juventus venceu o Cagliari, por 3-1, e mantém a liderança da liga italiana com mais seis pontos do que Inter Milão e Nápoles. Cristiano Ronaldo atirou uma bola ao poste, ainda na primeira parte, e assistiu Cuadrado no terceiro golo.

A Juventus recebeu e venceu, este sábado, em Turim, o Cagliari, por 3-1, num jogo em que Cristiano Ronaldo ficou em branco. A equipa de Turim lidera a Liga italiana com mais seis pontos do que o Nápoles e também que o Inter Milão, que goleou, este sábado, o Génova, por 5-0, com João Mário a apontar um golo.

A "Vecchia Signora" entrou praticamente a vencer. Paulo Dybala abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo, após um bom lance individual. O Cagliari reagiu bem e, aos 36 minutos, o brasileiro João Pedro empatou o jogo.

Mas, foi "sol de pouca dura". Dois minutos depois, um autogolo de Bradaric voltou a colocar a Juventus em vantagem. Antes do intervalo Cristiano Ronaldo ainda enviou uma bola ao poste.

A Juventus teve várias oportunidades para dilatar a vantagem na segunda parte, mas já só perto do final, aos, 87, Cuadrado fez o terceiro do jogo após um passe primoroso de Cristiano Ronaldo.