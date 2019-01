Assistência de Varandas a adepto foi notícia em Inglaterra

Ontem às 23:54 Facebook

Frederico Varandas não hesitou em deixar a tribuna do Municipal de Braga e saltar para o meio da bancada quando viu que um adepto do Sporting se estava a sentir mal, na altura dos festejos da vitória na Taça da Liga, no sábado.

A ação do presidente dos leões, médico de formação, ultrapassou fronteiras, com o jornal inglês "The Sun" a dar destaque à intervenção que pode ter ajudado a salvar a vida do homem.

O diário britânico apelida Varandas de "Herói da Taça", ilustrando a notícia com três imagens, uma tirada do Twitter no momento da assistência ao adepto, outra do presidente e, por fim, dos jogadores do Sporting a festejarem a conquista da Taça da Liga, após o desempate por penáltis favorável por 3-1.

O presidente do Sporting prestou todo o cuidado ao adepto vítima de uma perturbação cardíaca, só o deixando quando chegou a equipa da Cruz Vermelha, que o conduziu depois ao hospital de Braga, onde passou a noite. José Ramos, assim se chama o homem, que é vice-presidente do Núcleo Sportinguista de Braga, já mostrou publicamente gratidão ao líder do Sporting pelo gesto, mas deixou críticas à assistência posterior. Alertou, nomeadamente, para a dificuldade sentida em deixar o estádio, o que fez com que demorasse entre uma hora e hora e meia a chegar ao hospital de Braga.