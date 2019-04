Atalanta bate recorde de remates mas empata... 0-0

Hoje às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube de Bergamo não conseguiu marcar ao Empoli, em jogo em que o guarda-redes do adversário também bateu o recorde de defesas num jogo.

No fecho da 32.ª jornada da Serie A, Atalanta e Empoli empataram sem golos, mas o duelo desta segunda-feira fica, para já, na história desta temporada por outras razões.

Por um lado, a Atalanta quebrou o recorde de remates num só jogo entre os cinco grandes campeonatos europeus (Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e França). De acordo com o site de análise estatística "GoalPoint", o clube de Bergamo fez 47 remates em 90 minutos e acertou 18 deles na baliza, só que em vez de golos isso só serviu para outro registo quase irreal.

Tudo porque o Bartłomiej Drągowski, o guarda-redes hoje instranponível, realizou 17 defesas (o outro remate foi desviado por um jogador de campo), outro recorde, atestado pelo site "WhoScored", entre os cinco principais campeonatos europeus, e acabou, claro, como melhor em campo.

Entre a pouca pontaria dos jogadores da Atalanta e o registo incrível do guarda-redes do Empoli fica um jogo sem golos mas com muito para contar.