Atalanta supera Fiorentina e está pela quarta vez na final da Taça de Itália

A Atalanta apurou-se esta quinta-feira pela quarta vez na história para a final da Taça de Itália após vencer a Fiorentina, por 2-1, na segunda mão das meias-finais.

Depois do 3-3 verificado no primeiro confronto, em Florença, a Atalanta superiorizou-se no segundo jogo e chegou ao triunfo graças um golo do argentino Alejandro Gomez, aos 69 minutos.

A Fiorentina até começou melhor, com um golo do colombiano Muriel, logo aos três minutos, mas, pouco depois, aos 14, o esloveno Ilicic refez a igualdade na partida, na marcação de uma grande penalidade.

A Atalanta regressa mais de 20 anos depois à final da Taça de Itália, troféu que venceu uma única vez, em 1962/63, tendo sido finalista vencido em 1986/87 e 1995/96.

No jogo decisivo da competição, em 15 de maio, a Atalanta vai defrontar a Lazio, que vai jogar em 'casa', no Estádio Olímpico de Roma.