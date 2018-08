Ataque ao mercado: Águia e dragão fecham portas, leão ao ataque

Hoje às 13:03 Facebook

Benfica resiste ao assédio do Lyon por Rúben Dias e F. C. Porto fecha a porta à saída de Brahimi. Sporting continua focado em contratar um avançado.

Benfica: O Lyon continua a forçar a contratação de Rúben Dias. O clube francês já terá feito uma oferta de 30 milhões de euros, mas Luís Filipe Vieira não pretende ver sair o central, cuja cláusula de rescisão é de 45 milhões de euros.

F. C. Porto: Mais importante do que contratar é não deixar sair nenhum dos jogadores mais influentes da equipa. Neste sentido, segurar Brahimi, que é muito desejado pelo Mónaco e continua a colecionar pretendentes, é a prioridade de Sérgio Conceição.

Sporting: Dimitri Oberlin está na lista de reforços dos leões. Quem o garante é o portal italiano "Tuttomercato", assegurando que o emblema de Alvalade tem a concorrência do Mainz e Sampdoria pelo avançado suíço, de 20 anos, que atua no Basileia. Porém, o maliano Diaby, do Brugge, está no topo das preferências de José Peseiro.

PSG: Thilo Kehrer assinou por cinco temporadas. O defesa alemão, de 21 anos, chega aos campeões franceses proveniente do Schalke.

Manchester United: A imprensa inglesa dá conta de uma discussão entre José Mourinho e Pogba. O médio francês é pretendido pelo Barcelona e Juventus e, ao que tudo indica, tem vindo a forçar a saída.

Coreia do Sul: Após cerca de meio ano no comando dos chineses do Chongqing Lifan, Paulo Bento vai treinar a seleção sul-coreana.