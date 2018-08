Ataque ao mercado: Alvo do Benfica quer sair do Manchester United

Vasco Samouco Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Darmian, lateral do Manchester United, quer deixar Old Trafford para jogar com regularidade. Mas as águias têm concorrência de peso, como o Nápoles e a Juventus.

Benfica: Darmian, lateral do Manchester United que está no radar do Benfica, quer deixar os "red devils". De acordo com o 'Manchester Evening News', o futebolista italiano pretende jogar com regularidade, algo que se afigura difícil na equipa de José Mourinho. A notícia adianta que Nápoles e Juventus também estarão na corrida por Darmian.

Roma: N'Zonzi é a mais recente contratação da AS Roma. O médio francês, campeão do Mundo na Rússia, foi contratado ao Sevilha, num negócio que rendeu ao clube andaluz qualquer coisa como 26 milhões de euros.

Inter de Milão: Luciano Spalleti recebeu um grande voto de confiança e prolongou a ligação aos "nerazzurri". O novo vínculo contratual do treinador é válido até ao final da temporada 2020/21.

AC Milan: Bakayoko, médio francês, vai representar o AC Milan durante esta temporada, por empréstimo do Chelsea, clube que, na época passada, pagou ao Mónaco quase 40 milhões por ele.

Valência: Cheryshev, médio russo que deu nas vistas no Mundial 2018, está de volta ao clube 'che', outra vez por empréstimo. O Valência anunciou um princípio de acordo com o Villarreal para a concretização da transferência.