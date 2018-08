Ataque ao mercado: André Gomes em Inglaterra e Marega no Dragão

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:22 Facebook

A escassos minutos do mercado inglês fechar, o Everton, orientado por Marco Silva, anunciou o português André Gomes e Yerri Mina. Apesar do interesse do West Ham na contratação de Moussa Marega, a transferência não se concretizou e o jogador vai continuar no F. C. Porto.



F. C. Porto: O West Ham bem tentou, mas não conseguiu. Segundo a imprensa inglesa, os hammers avançaram com uma proposta de 30 milhões que não foi suficiente para convencer o F. C. Porto. Assim, Marega continua de dragão ao peito e deverá integrar os treinos brevemente.

Paços de Fereira: Foi de maneira bastante original que o Paços de Ferreira anunciou, esta quinta-feira, a aquisição de Luiz Carlos. Aos 33 anos, o médio deixa os turcos do Osmanlispor para representar a formação pacense, onde jogou de 2011 a 2013.

Everton: Se há treinador que não se pode queixar neste mercado de transferências é Marco Silva. A poucos minutos do fecho do mercado em Inglaterra, o técnico português recebeu dois reforços de "peso", ambos oriundos do Barcelona. André Gomes chegou por empréstimo de uma temporada, numa transferência que custou 2,25 milhões aos cofres dos Toffees, e fica responsável pela totalidade do salário do jogador.

O outro reforço é Yerry Mina, defesa central, de 23 anos, que custou 30,25 milhões, sendo que o Barcelona reservou o direito de recompra, sem especificar o valor.

Fulham: Foi um dos nomes apontados para reforçar o Sporting, mas acabou em Inglaterra. Luciano Vietto é reforço do Fulham, para a próxima temporada. Joe Bryan, Fosu-Mensah e Sergio Rico foram os outros três nomes anunciados pelo clube londrino, que está de regresso à Premier League, quatro temporadas depois de ter descido de divisão.

Newcastle: Fede Fernández, jogador que na temporad passada jogou no Swansea orientado por Carlos Carvalhal, vai continuar na Premier League. O defesa argentino é reforço do Newcastle.

West Ham: Aos 32 anos, Carlos Sánchez está de regresso à Premier League, onde esteve nas temporadas 2014/15 e 2015/16, ao serviço do Aston Villa. O colombiano rubricou contrato até 2020.