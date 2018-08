Ataque ao mercado: Balizas portuguesas com novos guardiões

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 21:24 Facebook

O Sporting confirmou a chegada de Renan Ribeiro, aumentando as opções de José Peseiro para a posição de guarda-redes. Também em Setúbal há um novo guardião para as redes sadinas. Joel Pereira, de 22 anos, chega por empréstimo do Manchester United.

Sporting: O emblema de Alvalade oficializou a aquisição de Renan Ribeiro, de 28 anos, que na última temporada representou o Estoril Praia. O brasileiro chega a Alvalade por empréstimo (de um ano) da Traffic, dono do passe do futebolista, a troco de 250 mil euros. Os leões ainda ficam com a opção da compra de 80 por cento do seu passe por um milhão de euros.

V. Setúbal: Joel Pereira é reforço dos sadinos para a próxima temporada, por empréstimo do Manchester United. Aos 22 anos, o internacional sub-21, regressa à Liga portuguesa, após ter representado o Belenenses na temporada 2016/17.

Barcelona: O emblema espanhol pode anunciar brevemente uma grande contratação. Pelo menos, é o que garante o jornal espanhol "Mundo Deportivo". De acordo com a publicação, o clube blaugrana estará disposto a investir em Arturo Vidal, médio-centro do Bayern de Munique. Também o seu filho, Monito Vidal, criou mais um capítulo na indefinição. No seu canal do YouTube, o jovem revelou que o chileno está entre uma proposta do Inter e do Barcelona. "Muitas pessoas perguntam onde vai jogar o meu pai na próxima temporada e tudo o que posso dizer é que ele está indeciso entre uma proposta do Inter, de Itália, e do Barcelona, da Espanha", disse.

West Ham: Agora é oficial. Os hammers confirmaram a contratação de Xande Silva ao Vitória de Guimarães. Apesar do clube londrino não ter revelado os valores da transferência, a imprensa inglesa avança que o West Ham pagou 1.5 milhões de euros pela contratação do português, com a possibilidade do Guimarães receber mais dois milhões, mediante objetivos.

Bétis: Foi William Carvalho que anunciou o novo reforço do emblema da Andaluzia. Sidnei, defesa brasileiro de 28 anos, que já representou o Benfica, assinou pelos béticos até junho de 2022. O defesa continua assim no futebol espanhol, onde chegou em 2013, para jogar no Espanhol.

Crystal Palace: Tem sido um dia movimentado para o Crystal Palace. O emblema inglês oficializou as contratações de Max Meyer e Cheikhou Kouyate, médio que tinha sido associado ao F. C. Porto. O jogador passou quatro temporadas ao serviço do West Ham, tendo realizado 147 partidas oficiais.