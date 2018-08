Ataque ao mercado: Bazoer e Muriel na ordem do dia

Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

A poucas horas do fecho do mercado de transferências, F. C. Porto e Sporting procuram retocar o plantel no meio-campo e ataque, respetivamente.

F. C. Porto: Depois de anunciar a contratação do lateral esquerdo brasileiro Jorge, os dragões estão muito próximos de garantirem os serviços de Bazoer, médio que pertence aos alemães do Wolfsburgo.

Sporting: A direção liderada por Sousa Cintra aposta tudo na contratação de Muriel. Os leões estão a tentar convencer o avançado colombiano a deixar o Sevilha para rumar a Alvalade. Entretanto, Luc Castaignos deverá rumar aos holandeses do Excelsior.

Aves: Bruno Gomes é reforço para José Mota. O avançado brasileiro, de 22 anos, chega emprestado pelo Estoril, num negócio que permite aos avenses a opção de compra no final da temporada.

Portimonense: Os algarvios garantiram os empréstimos de Lucas Fernandes e Paulinho, ambos do São Paulo, até ao final da temporada, com opção de compra. Lucas Fernandes, de 20 anos, é médio e integrava o plantel principal do São Paulo há duas épocas. Paulinho, de 20 anos, é avançado.

Barcelona: Depois de ter sido colocado na órbita do Benfica, Rafinha vai permanecer nos blaugrana. O jogador ainda esteve em negociações com o Bétis, mas o emblema da Andaluzia optou por reforçar-se com Lo Celso, por empréstimo do PSG.

Sevilha: Quincy Promes assinou por cinco temporadas. O internacional holandês, de 26 anos, foi contratado aos russos do Spartak de Moscovo.

Celtic: Youssouf Mulumbu assinou por duas temporadas, até 2020. O médio congolês, de 31 anos, era um jogador livre, após terminar a ligação ao Kilmarnock.